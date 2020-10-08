***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.710,92 % 0,0204
Tescil ve İlan Giderleri
4.644 % 0,035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.905 % 0,052
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.563,37 % 0,3433
Fon Yönetim Ücreti
249.064,43 % 1,8766
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
484,28 % 0,0036
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
874,09 % 0,0066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.325,83 % 0,1079
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0023
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.988,7 % 0,0602
TOPLAM GİDERLER
333.885,17 % 2,5157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.271.915,94 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879736
BIST
15:031.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:037,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:039,3356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:03481,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,34
|Açılış
|: 481,90
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:03
|UTPYA
|18,37
|8.902.626
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.857.216
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.452
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.995.612
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|615.124
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.149.837
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|899.625.818
|% 0,60
|
|ASELS
|18,14
|778.785.418
|% -2,26
|
|PETKM
|4,51
|738.659.797
|% 2,50
|
|TUPRS
|82,00
|591.754.870
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,38
|561.649.034
|% -3,70
|
|IHLAS
|1,14
|227.744.172
|% 5,56
|
|PETKM
|4,51
|738.659.797
|% 2,50
|
|YYAPI
|1,25
|214.986.424
|% 0,00
|
|YGYO
|1,13
|181.421.024
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|235.810.985
|% 1,19
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9191
|7,9234
|% 0,53
|
|Euro
|9,3267
|9,3356
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,1945
|10,2456
|% 0,38
|
|Frank
|8,5953
|8,6471
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,17
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.172
|3.250
|30,25
|
|Yarım
|1.533
|1.572
|14,63
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|0,84
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:16TKNSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 055, 035 adet işlem
-
15:14PEKGY
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 799, 743 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TTKOM, MGROS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PETKM, TKFEN
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 64 kaybederek (% -0.25 ) 1, 050