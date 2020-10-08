***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.710,92 % 0,0204Tescil ve İlan Giderleri4.644 % 0,035Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.905 % 0,052Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.563,37 % 0,3433Fon Yönetim Ücreti249.064,43 % 1,8766Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu484,28 % 0,0036Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu874,09 % 0,0066Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.325,83 % 0,1079Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0077Türev Araçlar Komisyonu299,65 % 0,0023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.988,7 % 0,0602TOPLAM GİDERLER333.885,17 % 2,5157DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.271.915,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879736BIST