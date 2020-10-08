Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 12:19
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.710,92 % 0,0204
Tescil ve İlan Giderleri
4.644 % 0,035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.905 % 0,052
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
45.563,37 % 0,3433
Fon Yönetim Ücreti
249.064,43 % 1,8766
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
484,28 % 0,0036
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
874,09 % 0,0066
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
14.325,83 % 0,1079
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0077
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0023
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.988,7 % 0,0602
TOPLAM GİDERLER
333.885,17 % 2,5157
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.271.915,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879736


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:031.150
Değişim :  -0,24% |  -2,79
Açılış :  1.157  
Önceki Kapanış :  1.152  
En Yüksek
1.159 En Düşük
1.145
BIST En Aktif Hisseler15:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 8.902.626 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.857.216 % 10,00  
IDGYO 8,03 1.999.452 % 10,00  
VANGD 11,11 2.995.612 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Dolar 7,9191 7,9234 % 0,53  
Euro 9,3267 9,3356 % 0,64  
Sterlin 10,1945 10,2456 % 0,38  
Frank 8,5953 8,6471 % 0,39  
Riyal 2,1061 2,1167 % 0,50  
daha fazla
15:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.892 4,17  
Altın Gr. 481 481 2,89  
Cumhuriyet 3.186 3.235 33,00  
Tam 3.172 3.250 30,25  
Yarım 1.533 1.572 14,63  
Çeyrek 769 786 7,32  
Gümüş.Ons 23,90 23,94 0,11  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,06  
B. Petrol 42,83 42,83 0,84  
Seans Raporu 15:03
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru