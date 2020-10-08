***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.058,9 % 0,0172Tescil ve İlan Giderleri2.909,42 % 0,0244Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri485,8 % 0,0041Bağımsız Denetim Ücreti7.140 % 0,0598Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.377,28 % 0,112Fon Yönetim Ücreti168.461,17 % 1,411Hisse Senedi Komisyonu22.653,93 % 0,1897Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.307,95 % 0,0193Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.098,9 % 0,0176Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar653,8 % 0,0055Türev Araçlar Komisyonu3.296,84 % 0,0276Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.128,11 % 0,0597TOPLAM GİDERLER232.572,1 % 1,9479DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.939.498,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879737BIST