***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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ACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.691,61 % 0,0153
Tescil ve İlan Giderleri
4.384,5 % 0,0395
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.240 % 0,0743
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.007,51 % 0,1083
Fon Yönetim Ücreti
99.970,43 % 0,9016
Hisse Senedi Komisyonu
73.949,09 % 0,6669
Tahvil Bono Komisyonu
30,14 % 0,0003
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.102,82 % 0,028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
890,77 % 0,008
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.410,84 % 0,0127
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0092
Türev Araçlar Komisyonu
23.797,1 % 0,2146
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.939,84 % 0,0896
TOPLAM GİDERLER
240.439,55 % 2,1683
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.088.695,6977 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879739
BIST
15:091.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:097,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:099,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:09482,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,51
|Açılış
|: 482,07
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:07
|UTPYA
|18,37
|9.309.191
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.202.643
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|904.142.364
|% 0,60
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|ASELS
|18,14
|805.451.331
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,00
|627.104.600
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,43
|565.991.345
|% -3,18
|
|IHLAS
|1,13
|228.065.822
|% 4,63
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|YYAPI
|1,27
|217.237.045
|% 1,60
|
|YGYO
|1,13
|182.958.630
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|236.144.375
|% 1,19
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9205
|7,9243
|% 0,54
|
|Euro
|9,3261
|9,3350
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,2027
|10,2539
|% 0,47
|
|Frank
|8,5943
|8,6461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,65
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|0,72
|