***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.691,61 % 0,0153Tescil ve İlan Giderleri4.384,5 % 0,0395Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.240 % 0,0743Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.007,51 % 0,1083Fon Yönetim Ücreti99.970,43 % 0,9016Hisse Senedi Komisyonu73.949,09 % 0,6669Tahvil Bono Komisyonu30,14 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu3.102,82 % 0,028Vadeli Ters Repo Komisyonu890,77 % 0,008Borsa Para Piyasası Komisyonu1.410,84 % 0,0127Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0092Türev Araçlar Komisyonu23.797,1 % 0,2146Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.939,84 % 0,0896TOPLAM GİDERLER240.439,55 % 2,1683DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.088.695,6977 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879739BIST