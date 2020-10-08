***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.436,74 % 0,0155Tescil ve İlan Giderleri4.199 % 0,0268Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.930 % 0,0506Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.698,62 % 0,081Fon Yönetim Ücreti141.316,9 % 0,9012Hisse Senedi Komisyonu77.634,21 % 0,4951Tahvil Bono Komisyonu42,45 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu2.490,73 % 0,0159Vadeli Ters Repo Komisyonu989,16 % 0,0063Borsa Para Piyasası Komisyonu1.622,89 % 0,0103Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0065Türev Araçlar Komisyonu12.356,23 % 0,0788Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.002,15 % 0,0957TOPLAM GİDERLER279.743,98 % 1,7839DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.681.476,1287 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879741BIST