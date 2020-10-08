***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:23
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.235,09 % 0,0196
Tescil ve İlan Giderleri
4.644 % 0,0111
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.030 % 0,0215
Alınan Kredi Faizleri
14.669,57 % 0,035
Saklama Ücretleri
61.097,66 % 0,1457
Fon Yönetim Ücreti
495.998,48 % 1,1826
Hisse Senedi Komisyonu
64.210,77 % 0,1531
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.455,36 % 0,0082
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
941,8 % 0,0022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.441,86 % 0,0082
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.175,4 % 0,0028
Türev Araçlar Komisyonu
80.994,47 % 0,1931
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.245,47 % 0,1174
TOPLAM GİDERLER
797.139,93 % 1,9006
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
41.941.887,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879742
BIST
15:081.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,19
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:087,9245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:089,3348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0584
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:08482,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,62
|Açılış
|: 482,10
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:08
|UTPYA
|18,37
|9.513.428
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.208.193
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|905.191.507
|% 0,60
|
|PETKM
|4,53
|881.489.250
|% 2,95
|
|ASELS
|18,14
|807.196.023
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,05
|654.711.696
|% 2,24
|
|TKNSA
|9,38
|566.524.288
|% -3,70
|
|IHLAS
|1,14
|228.113.295
|% 5,56
|
|PETKM
|4,53
|881.489.250
|% 2,95
|
|YYAPI
|1,27
|217.707.919
|% 1,60
|
|YGYO
|1,14
|183.047.083
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,69
|236.257.682
|% 0,60
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9198
|7,9245
|% 0,54
|
|Euro
|9,3276
|9,3348
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,2046
|10,2558
|% 0,48
|
|Frank
|8,5958
|8,6475
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% 0,52
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|6,21
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,52
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|33,92
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,41
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,77
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:19TUCLK
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 8.26 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 671 adet işlem
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15:17XU100
Endeks 1, 150 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 11, 824.00 milyon TL de
-
15:17KNFRT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 569 adet işlem
-
15:16TKNSA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 055, 035 adet işlem
-
15:14PEKGY
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 799, 743 adet işlem