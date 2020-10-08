***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.235,09 % 0,0196Tescil ve İlan Giderleri4.644 % 0,0111Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.030 % 0,0215Alınan Kredi Faizleri14.669,57 % 0,035Saklama Ücretleri61.097,66 % 0,1457Fon Yönetim Ücreti495.998,48 % 1,1826Hisse Senedi Komisyonu64.210,77 % 0,1531Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.455,36 % 0,0082Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu941,8 % 0,0022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.441,86 % 0,0082Vergiler ve Diğer Harcamalar1.175,4 % 0,0028Türev Araçlar Komisyonu80.994,47 % 0,1931Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler49.245,47 % 0,1174TOPLAM GİDERLER797.139,93 % 1,9006DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.941.887,58 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879742BIST