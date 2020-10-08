***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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IIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
32.122,85 % 0,0203
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
455 % 0,0003
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.656,03 % 0,0036
Alınan Kredi Faizleri
2.305,19 % 0,0015
Saklama Ücretleri
122.070,48 % 0,0772
Fon Yönetim Ücreti
1.779.892,58 % 1,1261
Hisse Senedi Komisyonu
312.178,75 % 0,1975
Tahvil Bono Komisyonu
35.602,34 % 0,0225
Gecelik Ters Repo Komisyonu
62.651,76 % 0,0396
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92,99 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0006
Türev Araçlar Komisyonu
63.073,69 % 0,0399
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
80.215,93 % 0,0508
TOPLAM GİDERLER
2.497.342,49 % 1,5801
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
158.052.397,24 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879743
BIST
15:091.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:097,9250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:099,3349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0585
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:09482,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,51
|Açılış
|: 482,07
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:07
|UTPYA
|18,37
|9.309.191
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.866.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.999.460
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|629.979
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.202.643
|% -9,92
|
|SISE
|6,73
|904.142.364
|% 0,60
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|ASELS
|18,14
|805.451.331
|% -2,26
|
|TUPRS
|82,00
|627.104.600
|% 2,18
|
|TKNSA
|9,43
|565.991.345
|% -3,18
|
|IHLAS
|1,13
|228.065.822
|% 4,63
|
|PETKM
|4,51
|828.961.425
|% 2,50
|
|YYAPI
|1,27
|217.237.045
|% 1,60
|
|YGYO
|1,13
|182.958.630
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,70
|236.144.375
|% 1,19
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9205
|7,9243
|% 0,54
|
|Euro
|9,3261
|9,3350
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,2027
|10,2539
|% 0,47
|
|Frank
|8,5943
|8,6461
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.251
|31,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,15
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|