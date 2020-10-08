***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri32.122,85 % 0,0203Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri455 % 0,0003Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.656,03 % 0,0036Alınan Kredi Faizleri2.305,19 % 0,0015Saklama Ücretleri122.070,48 % 0,0772Fon Yönetim Ücreti1.779.892,58 % 1,1261Hisse Senedi Komisyonu312.178,75 % 0,1975Tahvil Bono Komisyonu35.602,34 % 0,0225Gecelik Ters Repo Komisyonu62.651,76 % 0,0396Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,99 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu63.073,69 % 0,0399Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler80.215,93 % 0,0508TOPLAM GİDERLER2.497.342,49 % 1,5801DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.052.397,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879743BIST