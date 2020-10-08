***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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IBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.135,7 % 0,0182
Tescil ve İlan Giderleri
5.934 % 0,0951
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.610 % 0,1861
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.350,78 % 0,4064
Fon Yönetim Ücreti
56.225,84 % 0,9015
Hisse Senedi Komisyonu
8.855,06 % 0,142
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.740,62 % 0,0439
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
423,13 % 0,0068
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0164
Türev Araçlar Komisyonu
9.037,83 % 0,1449
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.355,56 % 0,1019
TOPLAM GİDERLER
128.693,42 % 2,0633
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.237.190,96 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879744
BIST
15:151.151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,37
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:157,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:159,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0561
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:15482,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,79
|Açılış
|: 482,35
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:13
|PRZMA
|6,05
|18.877.120
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.211
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|632.730
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.226.704
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|963.807.314
|% 2,50
|
|SISE
|6,73
|917.657.307
|% 0,60
|
|ASELS
|18,11
|817.143.181
|% -2,42
|
|TUPRS
|81,85
|685.068.252
|% 1,99
|
|TKNSA
|9,41
|568.110.077
|% -3,39
|
|PETKM
|4,51
|963.807.314
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,13
|228.287.218
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,27
|220.093.496
|% 1,60
|
|YGYO
|1,14
|183.439.311
|% 3,64
|
|SKBNK
|1,70
|236.614.314
|% 1,19
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9199
|7,9252
|% 0,55
|
|Euro
|9,3278
|9,3350
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,2102
|10,2615
|% 0,54
|
|Frank
|8,5995
|8,6513
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1061
|2,1167
|% 0,50
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|4,09
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,22
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.173
|3.251
|31,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|15,15
|
|Çeyrek
|769
|786
|7,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|0,81
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28KNFRT
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 17.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 903 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, TTKOM
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, TKFEN, TUPRS
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 79 kaybederek (% -0.17 ) 1, 050
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENCM, EMNIS, BEYAZ, VKING, IDGYO, BALAT, FORMT, KLGYO, COSMO, LUKSK