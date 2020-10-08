***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.135,7 % 0,0182Tescil ve İlan Giderleri5.934 % 0,0951Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.610 % 0,1861Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.350,78 % 0,4064Fon Yönetim Ücreti56.225,84 % 0,9015Hisse Senedi Komisyonu8.855,06 % 0,142Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.740,62 % 0,0439Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu423,13 % 0,0068Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0164Türev Araçlar Komisyonu9.037,83 % 0,1449Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.355,56 % 0,1019TOPLAM GİDERLER128.693,42 % 2,0633DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.237.190,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879744BIST