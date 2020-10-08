***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri21.416,25 % 0,022Tescil ve İlan Giderleri2.665 % 0,0027Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.955 % 0,0071Alınan Kredi Faizleri193.435,08 % 0,1985Saklama Ücretleri91.722,81 % 0,0941Fon Yönetim Ücreti1.097.544,65 % 1,1261Hisse Senedi Komisyonu4.156.523,59 % 4,2648Tahvil Bono Komisyonu11.530,08 % 0,0118Gecelik Ters Repo Komisyonu36.637,08 % 0,0376Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu127,09 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0011Türev Araçlar Komisyonu799.567,88 % 0,8204Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler47.509,31 % 0,0487TOPLAM GİDERLER6.466.658,72 % 6,6351DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ97.460.689,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879748BIST