***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
21.416,25 % 0,022
Tescil ve İlan Giderleri
2.665 % 0,0027
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.955 % 0,0071
Alınan Kredi Faizleri
193.435,08 % 0,1985
Saklama Ücretleri
91.722,81 % 0,0941
Fon Yönetim Ücreti
1.097.544,65 % 1,1261
Hisse Senedi Komisyonu
4.156.523,59 % 4,2648
Tahvil Bono Komisyonu
11.530,08 % 0,0118
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.637,08 % 0,0376
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
127,09 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,0011
Türev Araçlar Komisyonu
799.567,88 % 0,8204
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.509,31 % 0,0487
TOPLAM GİDERLER
6.466.658,72 % 6,6351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
97.460.689,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879748
BIST
15:271.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:277,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0433
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:279,3291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0527
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:27483,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,19
|Açılış
|: 483,75
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:25
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|UTPYA
|18,37
|9.816.431
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|991.126
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.344.426
|% -9,92
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|SISE
|6,74
|923.488.671
|% 0,75
|
|ASELS
|18,13
|824.562.721
|% -2,32
|
|TUPRS
|81,65
|704.871.664
|% 1,74
|
|TKNSA
|9,35
|570.445.431
|% -4,00
|
|PETKM
|4,50
|978.706.883
|% 2,27
|
|IHLAS
|1,13
|229.037.091
|% 4,63
|
|YYAPI
|1,29
|226.887.771
|% 3,20
|
|YGYO
|1,15
|190.192.420
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,71
|243.828.225
|% 1,79
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9180
|7,9259
|% 0,56
|
|Euro
|9,3209
|9,3299
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,2063
|10,2575
|% 0,50
|
|Frank
|8,5983
|8,6501
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1057
|2,1163
|% 0,48
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,65
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|34,05
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|16,47
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,23
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,71
|42,71
|0,72
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 31 kaybederek (% -0.18 ) 1, 280
-
15:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLAS, YYAPI
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, SISE, ASELS
-
15:37XU100
Endeks 1, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 12, 755.00 milyon TL de
-
15:37FENER
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 36.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 095, 612 adet işlem