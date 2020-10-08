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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 12:33
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.969,86 % 0,0196
Tescil ve İlan Giderleri
5.418 % 0,0213
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.610 % 0,0457
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
24.407,41 % 0,0961
Fon Yönetim Ücreti
190.736,31 % 0,7508
Hisse Senedi Komisyonu
69.998,07 % 0,2755
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.329,46 % 0,017
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.219,69 % 0,0048
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,004
Türev Araçlar Komisyonu
888,04 % 0,0035
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.135,21 % 0,0478
TOPLAM GİDERLER
326.736,95 % 1,2861
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.405.749,61 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879749


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BIST En Aktif Hisseler15:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 9.812.904 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.877.120 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.000.584 % 10,00  
VANGD 11,11 3.001.211 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:16 Alış Satış %  
Dolar 7,9096 7,9149 % 0,42  
Euro 9,3138 9,3229 % 0,50  
Sterlin 10,2097 10,2609 % 0,53  
Frank 8,5995 8,6513 % 0,44  
Riyal 2,1060 2,1165 % 0,49  
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15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 11,63  
Altın Gr. 482 482 3,83  
Cumhuriyet 3.186 3.235 33,00  
Tam 3.174 3.253 33,23  
Yarım 1.534 1.574 16,07  
Çeyrek 770 787 8,04  
Gümüş.Ons 24,12 24,17 0,34  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 42,76 42,76 0,77  
Seans Raporu 15:16
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