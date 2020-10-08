***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.969,86 % 0,0196Tescil ve İlan Giderleri5.418 % 0,0213Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.610 % 0,0457Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.407,41 % 0,0961Fon Yönetim Ücreti190.736,31 % 0,7508Hisse Senedi Komisyonu69.998,07 % 0,2755Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.329,46 % 0,017Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.219,69 % 0,0048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,004Türev Araçlar Komisyonu888,04 % 0,0035Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.135,21 % 0,0478TOPLAM GİDERLER326.736,95 % 1,2861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.405.749,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879749BIST