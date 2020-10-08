***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIMF İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri572,45 % 0,0052Tescil ve İlan Giderleri1.087 % 0,0099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.030 % 0,0186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.739,43 % 0,089Fon Yönetim Ücreti57.687,08 % 0,5274Hisse Senedi Komisyonu412,53 % 0,0038Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar209,3 % 0,0019Türev Araçlar Komisyonu8.291,48 % 0,0758Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.128,49 % 0,0835TOPLAM GİDERLER89.157,76 % 0,8151DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.938.572,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879751BIST