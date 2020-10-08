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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.10.2020 12:34
GÜNCEL HABERLER



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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IMF İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
572,45 % 0,0052
Tescil ve İlan Giderleri
1.087 % 0,0099
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.030 % 0,0186
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.739,43 % 0,089
Fon Yönetim Ücreti
57.687,08 % 0,5274
Hisse Senedi Komisyonu
412,53 % 0,0038
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
209,3 % 0,0019
Türev Araçlar Komisyonu
8.291,48 % 0,0758
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.128,49 % 0,0835
TOPLAM GİDERLER
89.157,76 % 0,8151
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.938.572,08 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879751


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BIST En Aktif Hisseler15:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRZMA 6,05 18.887.932 % 10,00  
UTPYA 18,37 9.816.431 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.000.584 % 10,00  
VANGD 11,11 3.001.222 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:21 Alış Satış %  
Dolar 7,9197 7,9236 % 0,53  
Euro 9,3229 9,3295 % 0,57  
Sterlin 10,2011 10,2523 % 0,45  
Frank 8,5985 8,6503 % 0,43  
Riyal 2,1055 2,1161 % 0,47  
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15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.898 11,06  
Altın Gr. 483 483 4,08  
Cumhuriyet 3.193 3.242 40,00  
Tam 3.177 3.255 35,36  
Yarım 1.535 1.575 17,10  
Çeyrek 770 787 8,55  
Gümüş.Ons 23,99 24,04 0,21  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,10  
B. Petrol 42,86 42,86 0,87  
Seans Raporu 15:21
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