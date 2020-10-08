***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.948,56 % 0,0192Tescil ve İlan Giderleri4.397 % 0,0287Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.240 % 0,0537Alınan Kredi Faizleri204.871,74 % 1,3363Saklama Ücretleri3.121,99 % 0,0204Fon Yönetim Ücreti173.106,24 % 1,1291Hisse Senedi Komisyonu578.716,81 % 3,7748Tahvil Bono Komisyonu6.219,66 % 0,0406Gecelik Ters Repo Komisyonu1.263,73 % 0,0082Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu993,06 % 0,0065Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,0067Türev Araçlar Komisyonu166.177,32 % 1,0839Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler201.827,53 % 1,3165TOPLAM GİDERLER1.352.908,54 % 8,8246DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.331.148,1545 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879750BIST