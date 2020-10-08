***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri105,83 % 0,0061Tescil ve İlan Giderleri1.231 % 0,0713Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.365 % 0,1371Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.406,76 % 0,777Fon Yönetim Ücreti13.047,11 % 0,7562Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0155Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.417,83 % 1,589TOPLAM GİDERLER57.841,63 % 3,3523DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.725.452,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879752BIST