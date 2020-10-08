***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2020 12:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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IFY İstanbul Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
797,15 % 0,0016
Tescil ve İlan Giderleri
720 % 0,0014
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
960 % 0,0019
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
5.366,35 % 0,0107
Fon Yönetim Ücreti
7.997,68 % 0,0159
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
642,62 % 0,0013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
390,55 % 0,0008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,0001
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
740 % 0,0015
TOPLAM GİDERLER
17.673,15 % 0,0351
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
50.325.115,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879753
BIST
15:321.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.145
15:327,9244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9421
En Düşük
7,8628
15:329,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
15:32483,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,53
|Açılış
|: 483,09
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
483,89
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler15:32
|UTPYA
|18,37
|10.076.256
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|18.902.403
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|2.000.584
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|3.001.222
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.105.667
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|633.280
|% -10,00
|
|TLMAN
|29,34
|4.371.266
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.405.905
|% -10,00
|
|MRSHL
|344,40
|2.455.613
|% -9,96
|
|TUCLK
|8,26
|24.392.747
|% -9,92
|
|PETKM
|4,51
|1.012.666.287
|% 2,50
|
|SISE
|6,74
|931.371.798
|% 0,75
|
|ASELS
|18,16
|833.972.529
|% -2,16
|
|TUPRS
|81,80
|710.908.994
|% 1,93
|
|TKNSA
|9,34
|572.094.024
|% -4,11
|
|PETKM
|4,51
|1.012.666.287
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,14
|229.285.968
|% 5,56
|
|YYAPI
|1,30
|227.733.217
|% 4,00
|
|YGYO
|1,15
|190.464.375
|% 4,55
|
|ZOREN
|2,73
|406.175.437
|% 0,74
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9207
|7,9244
|% 0,54
|
|Euro
|9,3234
|9,3312
|% 0,59
|
|Sterlin
|10,2069
|10,2581
|% 0,51
|
|Frank
|8,5977
|8,6495
|% 0,42
|
|Riyal
|2,1057
|2,1162
|% 0,48
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|11,63
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.235
|33,00
|
|Tam
|3.174
|3.253
|33,23
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|16,07
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,17
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,08
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|0,77
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:45IEYHO
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 402, 615 adet işlem
-
15:44ANELE
Yüzde 5.51 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 216, 340 adet işlem
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.13 ) 1, 051
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, BRKO, IDGYO, AVOD, UTPYA, DENGE, KERVN, NUGYO, LUKSK, DAGHL
-
15:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGCYO, TUCLK, EGCYH, ROYAL, TLMAN, TKURU, EGCEY, DIRIT, SNKRN