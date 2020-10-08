***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIFY İstanbul Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri797,15 % 0,0016Tescil ve İlan Giderleri720 % 0,0014Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti960 % 0,0019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.366,35 % 0,0107Fon Yönetim Ücreti7.997,68 % 0,0159Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu642,62 % 0,0013Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu390,55 % 0,0008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,0001Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler740 % 0,0015TOPLAM GİDERLER17.673,15 % 0,0351DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.325.115,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879753BIST