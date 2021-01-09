***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIST İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri163.943,94 % 0,0233Tescil ve İlan Giderleri4.644 % 0,0007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.080 % 0,0014Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri629.570,14 % 0,0895Fon Yönetim Ücreti11.288.089,45 % 1,6049Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu138.353,17 % 0,0197Gecelik Ters Repo Komisyonu450.620,07 % 0,0641Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.704,54 % 0,0051Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.501,44 % 0,0059TOPLAM GİDERLER12.764.045,08 % 1,8148DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ703.345.326,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898833BIST