***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.852,22 % 0,0305Tescil ve İlan Giderleri4.200 % 0,0692Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,004Bağımsız Denetim Ücreti10.165,14 % 0,1676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.104,95 % 0,6776Fon Yönetim Ücreti72.983,69 % 1,203Hisse Senedi Komisyonu47.292,05 % 0,7796Tahvil Bono Komisyonu31,41 % 0,0005Gecelik Ters Repo Komisyonu6.747,79 % 0,1112Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.643,54 % 0,0271Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.395,78 % 0,023Türev Araçlar Komisyonu63.913,47 % 1,0535Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.954,34 % 0,2465TOPLAM GİDERLER266.529,71 % 4,3934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.066.564,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898835BIST