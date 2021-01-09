***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.476,59 % 0,0248Tescil ve İlan Giderleri4.644 % 0,0331Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0017Bağımsız Denetim Ücreti10.125 % 0,0721Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.716,63 % 0,461Fon Yönetim Ücreti351.888,12 % 2,5067Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu631,93 % 0,0045Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.303,42 % 0,0093Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu14.325,83 % 0,1021Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0092Türev Araçlar Komisyonu299,65 % 0,0021Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.038,7 % 0,0715TOPLAM GİDERLER462.988,2 % 3,2982DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.037.689,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898837BIST