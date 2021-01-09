***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIH İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.627,84 % 0,0196Tescil ve İlan Giderleri4.289,42 % 0,032Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri731,13 % 0,0055Bağımsız Denetim Ücreti10.360 % 0,0773Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.569,27 % 0,1535Fon Yönetim Ücreti273.583,95 % 2,0411Hisse Senedi Komisyonu38.466,27 % 0,287Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.910,45 % 0,0217Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.948,19 % 0,022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar921,9 % 0,0069Türev Araçlar Komisyonu4.816,5 % 0,0359Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.807,52 % 0,1478TOPLAM GİDERLER382.032,44 % 2,8502DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.403.804,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898839BIST