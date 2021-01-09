***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.656,2 % 0,0222Tescil ve İlan Giderleri4.844,5 % 0,0405Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri52,42 % 0,0004Bağımsız Denetim Ücreti10.080 % 0,0843Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.494,84 % 0,1379Fon Yönetim Ücreti143.542,25 % 1,2002Hisse Senedi Komisyonu110.098,43 % 0,9206Tahvil Bono Komisyonu929,33 % 0,0078Gecelik Ters Repo Komisyonu4.496,39 % 0,0376Vadeli Ters Repo Komisyonu1.863,05 % 0,0156Borsa Para Piyasası Komisyonu2.101,47 % 0,0176Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0108Türev Araçlar Komisyonu33.147,91 % 0,2772Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.114,82 % 0,1431TOPLAM GİDERLER348.714,61 % 2,9157DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.959.948,8792 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898841BIST