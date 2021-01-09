***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK İstanbul Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.605,81 % 0,0214Tescil ve İlan Giderleri4.199 % 0,0249Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0015Bağımsız Denetim Ücreti9.310 % 0,0552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.261,4 % 0,1023Fon Yönetim Ücreti202.680,68 % 1,2008Hisse Senedi Komisyonu115.180,27 % 0,6824Tahvil Bono Komisyonu42,45 % 0,0003Gecelik Ters Repo Komisyonu4.458,22 % 0,0264Vadeli Ters Repo Komisyonu2.249,16 % 0,0133Borsa Para Piyasası Komisyonu2.196,57 % 0,013Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0077Türev Araçlar Komisyonu18.856,41 % 0,1117Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.929,58 % 0,1122TOPLAM GİDERLER400.507,88 % 2,3729DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.878.723,9905 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898843BIST