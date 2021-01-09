***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF İstanbul Portföy Ark I Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.261,89 % 0,0241Tescil ve İlan Giderleri4.644 % 0,0099Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti9.030 % 0,0193Alınan Kredi Faizleri15.643,62 % 0,0335Saklama Ücretleri83.592,04 % 0,1789Fon Yönetim Ücreti738.181,25 % 1,5797Hisse Senedi Komisyonu118.502,21 % 0,2536Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.499,41 % 0,0182Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.310,69 % 0,0028Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.441,86 % 0,0074Vergiler ve Diğer Harcamalar1.443,5 % 0,0031Türev Araçlar Komisyonu111.772,83 % 0,2392Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.215,32 % 0,1289TOPLAM GİDERLER1.167.783,95 % 2,499DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.730.482,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898845BIST