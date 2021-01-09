***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP İstanbul Portföy Aries Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri43.932,24 % 0,0248Tescil ve İlan Giderleri3.675 % 0,0021Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti9.796,03 % 0,0055Alınan Kredi Faizleri2.305,19 % 0,0013Saklama Ücretleri179.501,95 % 0,1013Fon Yönetim Ücreti2.665.055,39 % 1,5043Hisse Senedi Komisyonu610.180,18 % 0,3444Tahvil Bono Komisyonu43.428,56 % 0,0245Gecelik Ters Repo Komisyonu79.436,43 % 0,0448Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,99 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0007Türev Araçlar Komisyonu63.670,66 % 0,0359Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler85.940,67 % 0,0485TOPLAM GİDERLER3.788.553,62 % 2,1384DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ177.166.612,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898846BIST