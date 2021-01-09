***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.226,97 % 0,0394Tescil ve İlan Giderleri5.934 % 0,0375Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0016Bağımsız Denetim Ücreti11.610 % 0,0735Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.878,3 % 0,2713Fon Yönetim Ücreti108.755,72 % 0,6882Hisse Senedi Komisyonu121.653,81 % 0,7698Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu33.199,55 % 0,2101Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu745,53 % 0,0047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0082Türev Araçlar Komisyonu89.074,93 % 0,5636Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.356 % 0,0782TOPLAM GİDERLER433.973,14 % 2,746DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.803.617,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898847BIST