***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri37.574,15 % 0,0262Tescil ve İlan Giderleri4.965 % 0,0035Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti10.175 % 0,0071Alınan Kredi Faizleri231.564,57 % 0,1614Saklama Ücretleri157.384,42 % 0,1097Fon Yönetim Ücreti2.158.442,7 % 1,5043Hisse Senedi Komisyonu7.728.307,8 % 5,386Tahvil Bono Komisyonu18.195,71 % 0,0127Gecelik Ters Repo Komisyonu89.638,12 % 0,0625Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu840 % 0,0006Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0009Türev Araçlar Komisyonu1.083.025,95 % 0,7548Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61.905,38 % 0,0431TOPLAM GİDERLER11.583.557,13 % 8,0728DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ143.488.390,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898848BIST