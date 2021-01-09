***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.149,42 % 0,0245Tescil ve İlan Giderleri5.418 % 0,0186Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0008Bağımsız Denetim Ücreti11.610 % 0,0398Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.204,26 % 0,1208Fon Yönetim Ücreti292.219,17 % 1,0028Hisse Senedi Komisyonu103.243,87 % 0,3543Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.428,55 % 0,0289Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.903,8 % 0,0065Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0044Türev Araçlar Komisyonu1.748,57 % 0,006Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.402,68 % 0,0529TOPLAM GİDERLER483.866,65 % 1,6605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.139.154,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898849BIST