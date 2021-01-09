***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFYA İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.548,78 % 0,0286Tescil ve İlan Giderleri3.600 % 0,0121Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0008Bağımsız Denetim Ücreti10.080 % 0,0338Alınan Kredi Faizleri260.917,62 % 0,874Saklama Ücretleri4.811,68 % 0,0161Fon Yönetim Ücreti441.736,5 % 1,4797Hisse Senedi Komisyonu1.276.072,08 % 4,2744Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu27.013,82 % 0,0905Vadeli Ters Repo Komisyonu2.964,74 % 0,0099Borsa Para Piyasası Komisyonu1.241,92 % 0,0042Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.420,05 % 0,0048Türev Araçlar Komisyonu241.055,18 % 0,8075Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler457.422,46 % 1,5322TOPLAM GİDERLER2.737.130,16 % 9,1685DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.853.603,2171 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898850BIST