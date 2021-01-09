***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIMF İstanbul Portföy Maestro Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.395,29 % 0,0105Tescil ve İlan Giderleri4.767 % 0,036Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0019Bağımsız Denetim Ücreti5.250 % 0,0396Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.840,1 % 0,1799Fon Yönetim Ücreti153.353,98 % 1,1575Hisse Senedi Komisyonu2.010,58 % 0,0152Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27,9 % 0,0002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar477,4 % 0,0036Türev Araçlar Komisyonu18.959,43 % 0,1431Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.863,82 % 0,1197TOPLAM GİDERLER226.190,83 % 1,7072DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.248.958,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898851BIST