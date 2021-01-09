***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIZS İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri239,36 % 0,0101Tescil ve İlan Giderleri4.911 % 0,2075Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0104Bağımsız Denetim Ücreti5.125 % 0,2166Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.527,98 % 1,2478Fon Yönetim Ücreti35.786,25 % 1,5123Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11,81 % 0,0005Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu83,7 % 0,0035Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu20.779,98 % 0,8782Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0,0227Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.331,62 % 1,3663TOPLAM GİDERLER129.578,23 % 5,4759DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.366.329,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898852BIST