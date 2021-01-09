***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIFY İstanbul Portföy ÖPY Birinci Serbest Özel Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.390,62 % 0,0067Tescil ve İlan Giderleri4.860 % 0,0097Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0005Bağımsız Denetim Ücreti5.100 % 0,0101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.126,94 % 0,0519Fon Yönetim Ücreti33.778,95 % 0,0671Hisse Senedi Komisyonu32,52 % 0,0001Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.433,59 % 0,0247Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.318,88 % 0,0026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu5.588,41 % 0,0111Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.274,84 % 0,078TOPLAM GİDERLER132.476,98 % 0,2632DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.325.115,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898853BIST