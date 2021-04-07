***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.162,35 % 0,0053Tescil ve İlan Giderleri3.600 % 0,0165Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.050 % 0,0186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.167,45 % 0,0651Fon Yönetim Ücreti64.386,27 % 0,2958Hisse Senedi Komisyonu16.701,56 % 0,0767Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.279,88 % 0,0105Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu832,28 % 0,0038Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0013Türev Araçlar Komisyonu15.205,05 % 0,0699Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.161,48 % 0,0191TOPLAM GİDERLER126.838,52 % 0,5828DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ21.764.588,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924241BIST