***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri987,93 % 0,0043Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti480 % 0,0021Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.166,85 % 0,0182Fon Yönetim Ücreti67.789,72 % 0,2961Hisse Senedi Komisyonu29.749,41 % 0,1299Tahvil Bono Komisyonu187,98 % 0,0008Gecelik Ters Repo Komisyonu3.843,07 % 0,0168Vadeli Ters Repo Komisyonu1.858,5 % 0,0081Borsa Para Piyasası Komisyonu936,53 % 0,0041Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0013Türev Araçlar Komisyonu9.867,14 % 0,0431Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.639,45 % 0,0115TOPLAM GİDERLER122.798,78 % 0,5363DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.897.972,6684 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924253BIST