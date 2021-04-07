***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.164,75 % 0,0048Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti360 % 0,0015Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.280 % 0,0178Fon Yönetim Ücreti71.341,53 % 0,2959Hisse Senedi Komisyonu40.052,51 % 0,1661Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.827 % 0,0076Vadeli Ters Repo Komisyonu945 % 0,0039Borsa Para Piyasası Komisyonu1.035,95 % 0,0043Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0012Türev Araçlar Komisyonu5.106,67 % 0,0212Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.237,17 % 0,0093TOPLAM GİDERLER128.642,78 % 0,5336DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.108.597,6625 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924256BIST