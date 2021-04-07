***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.721,28 % 0,006Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri18.586,23 % 0,0297Saklama Ücretleri23.325,12 % 0,0373Fon Yönetim Ücreti242.915,81 % 0,3884Hisse Senedi Komisyonu51.970,26 % 0,0831Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.338,9 % 0,0037Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu170,51 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu86.020,73 % 0,1376Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.788,8 % 0,03TOPLAM GİDERLER448.129,84 % 0,7166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.536.113,66 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924258BIST