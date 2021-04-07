***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri6.226,97 % 0,006Tescil ve İlan Giderleri5.934 % 0,0058Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri245,33 % 0,0002Bağımsız Denetim Ücreti11.610 % 0,0113Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.878,3 % 0,0416Fon Yönetim Ücreti108.755,72 % 0,1055Hisse Senedi Komisyonu121.653,81 % 0,118Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu33.199,55 % 0,0322Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu745,53 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0013Türev Araçlar Komisyonu89.074,93 % 0,0864Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.356 % 0,012TOPLAM GİDERLER433.973,14 % 0,4209DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.107.919,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924263BIST