***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.007,12 % 0,0062Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.870,35 % 0,0231Fon Yönetim Ücreti158.598,77 % 0,2466Hisse Senedi Komisyonu50.517,43 % 0,0785Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu177,18 % 0,0003Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu184,45 % 0,0003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0005Türev Araçlar Komisyonu2.402,42 % 0,0037Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.709,71 % 0,0042TOPLAM GİDERLER233.759,63 % 0,3635DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.314.059,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924271BIST