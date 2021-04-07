***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIFY Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.682,24 % 0,0051Tescil ve İlan Giderleri10.540 % 0,0199Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.846,26 % 0,011Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.648,79 % 0,039Fon Yönetim Ücreti26.101,88 % 0,0493Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.470,16 % 0,0273Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.271,8 % 0,0024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0006Türev Araçlar Komisyonu7.274,04 % 0,0137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.685 % 0,0051TOPLAM GİDERLER91.812,37 % 0,1735DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.923.297,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924273BIST