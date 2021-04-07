***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri748,14 % 0,0048Tescil ve İlan Giderleri2.679,45 % 0,0173Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti813,45 % 0,0053Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.057,11 % 0,0262Fon Yönetim Ücreti94.297,33 % 0,6092Hisse Senedi Komisyonu24.921,06 % 0,161Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.127,76 % 0,0073Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu21.916,69 % 0,1416Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.625 % 0,017TOPLAM GİDERLER153.185,99 % 0,9897DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.477.712,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924363BIST