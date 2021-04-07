***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.772,12 % 0,0059Tescil ve İlan Giderleri5.358,9 % 0,0066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.308,11 % 0,0028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.599,42 % 0,0277Fon Yönetim Ücreti186.023,15 % 0,2284Hisse Senedi Komisyonu2.245,68 % 0,0028Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu992,29 % 0,0012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu33.379,8 % 0,041Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar29.812 % 0,0366Türev Araçlar Komisyonu2.444,22 % 0,003Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.932,35 % 0,0036TOPLAM GİDERLER292.868,04 % 0,3595DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.455.124,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924365BIST