***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIMF Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.266,49 % 0,0059Tescil ve İlan Giderleri3.600 % 0,0094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.406,26 % 0,0141Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.740,88 % 0,0436Fon Yönetim Ücreti236.481,68 % 0,6164Hisse Senedi Komisyonu5.795,38 % 0,0151Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.465,6 % 0,009Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.555,14 % 0,0458Türev Araçlar Komisyonu21.628,45 % 0,0564Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler898,28 % 0,0023TOPLAM GİDERLER313.838,16 % 0,818DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.364.317,57 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924370BIST