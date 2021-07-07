***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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IPB Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.304,5 % 0,0149
Tescil ve İlan Giderleri
9.299,5 % 0,0322
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.785 % 0,0269
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.054,53 % 0,1075
Fon Yönetim Ücreti
171.864,24 % 0,5949
Hisse Senedi Komisyonu
40.557,32 % 0,1404
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
14.283,86 % 0,0494
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.639,76 % 0,0057
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
16.777,1 % 0,0581
Vergiler ve Diğer Harcamalar
16.108
14:091.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.391
En Düşük
1.384
14:098,6779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
14:0910,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 10,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
14:09504,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,43
|Açılış
|: 504,25
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler14:07
|TUREX
|10,52
|19.212.665
|% 9,93
|
|AGYO
|2,25
|25.878.238
|% 7,66
|
|IDGYO
|1,88
|21.959.643
|% 7,43
|
|UZERB
|39,98
|201.817
|% 6,67
|
|LOGO
|37,02
|77.952.967
|% 6,38
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|SNGYO
|4,68
|38.238.489
|% -5,84
|
|GARAN
|8,74
|712.584.710
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|382.901.443
|% 0,37
|
|THYAO
|13,86
|379.398.350
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,26
|374.884.377
|% 1,80
|
|KRDMD
|7,02
|336.087.679
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,26
|374.884.377
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|157.825.680
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|712.584.710
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,39
|382.901.443
|% 0,37
|
|GWIND
|3,82
|216.206.999
|% 2,14
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6745
|8,6758
|% -0,12
|
|Euro
|10,2562
|10,2661
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,9605
|12,0204
|% 0,08
|
|Frank
|9,3576
|9,4139
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3069
|2,3185
|% -0,09
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|10,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|-2,00
|
|Tam
|3.324
|3.408
|-1,37
|
|Yarım
|1.607
|1.648
|-0,66
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,07
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|1,22
|