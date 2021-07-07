***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIPB Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.304,5 % 0,0149Tescil ve İlan Giderleri9.299,5 % 0,0322Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.785 % 0,0269Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.054,53 % 0,1075Fon Yönetim Ücreti171.864,24 % 0,5949Hisse Senedi Komisyonu40.557,32 % 0,1404Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14.283,86 % 0,0494Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.639,76 % 0,0057Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu16.777,1 % 0,0581Vergiler ve Diğer Harcamalar16.108