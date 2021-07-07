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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 13:39



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

ACD Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.609,7 % 0,0081
Tescil ve İlan Giderleri
360 % 0,0018
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.540 % 0,0127
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.632,98 % 0,0684
Fon Yönetim Ücreti
118.614,1 % 0,5952
Hisse Senedi Komisyonu
34.509,46 % 0,1732
Tahvil Bono Komisyonu
508,43 7572


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IDGYO 1,92 25.204.319 % 9,71  
AGYO 2,29 31.016.446 % 9,57  
TUCLK 14,04 69.806.309 % 8,92  
PRKAB 12,74 30.119.279 % 8,33  
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Dolar 8,7002 8,7012 % 0,17  
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Sterlin 11,9668 12,0268 % 0,14  
Frank 9,3597 9,4161 % 0,02  
Riyal 2,3108 2,3224 % 0,08  
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16:26 Alış Satış %  
Altın Gr. 504 504 1,89  
Cumhuriyet 3.334 3.384 -6,00  
Tam 3.319 3.402 -7,07  
Yarım 1.604 1.646 -3,42  
Çeyrek 805 823 -1,71  
Gümüş.Ons 26,26 26,29 0,12  
Gümüş Gr. 7,35 7,36 0,04  
Seans Raporu 16:26
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