***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
ACD Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.609,7 % 0,0081
Tescil ve İlan Giderleri
360 % 0,0018
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.540 % 0,0127
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.632,98 % 0,0684
Fon Yönetim Ücreti
118.614,1 % 0,5952
Hisse Senedi Komisyonu
34.509,46 % 0,1732
Tahvil Bono Komisyonu
508,43 7572
BIST
16:261.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
16:268,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,6840
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7027
En Düşük
8,6528
16:2610,2797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
16:26503,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,89
|Açılış
|: 503,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,81
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TUREX
|10,52
|19.786.258
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.204.319
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|31.016.446
|% 9,57
|
|TUCLK
|14,04
|69.806.309
|% 8,92
|
|PRKAB
|12,74
|30.119.279
|% 8,33
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,75
|1.002.094.758
|% 1,63
|
|KRDMD
|7,13
|610.446.727
|% 3,03
|
|THYAO
|13,94
|561.886.586
|% 0,43
|
|AKBNK
|5,36
|520.048.036
|% -0,19
|
|YKBNK
|2,26
|499.836.946
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|499.836.946
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|172.472.159
|% -6,77
|
|GARAN
|8,75
|1.002.094.758
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,36
|520.048.036
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,13
|610.446.727
|% 3,03
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7002
|8,7012
|% 0,17
|
|Euro
|10,2720
|10,2797
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9668
|12,0268
|% 0,14
|
|Frank
|9,3597
|9,4161
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3108
|2,3224
|% 0,08
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.384
|-6,00
|
|Tam
|3.319
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,04
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41BASGZ
Yüzde 5.32 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 182, 900 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 419.00 milyon TL de
-
16:40PRKAB
Yüzde 8.59 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 455, 065 adet işlem
-
16:38PRKAB
Yüzde 8.42 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 436, 963 adet işlem
-
16:37PRKAB
Yüzde 8.33 oranında artışla 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 423, 820 adet işlem