***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.609,7 % 0,0081Tescil ve İlan Giderleri360 % 0,0018Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.540 % 0,0127Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.632,98 % 0,0684Fon Yönetim Ücreti118.614,1 % 0,5952Hisse Senedi Komisyonu34.509,46 % 0,1732Tahvil Bono Komisyonu508,43 7572BIST