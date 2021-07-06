***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07-04-2021AçıklamaIBE Fon Gider Bilgileri 2021/1 Dönem DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.961,14 % 0,0058Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.603,66 % 0,0277Fon Yönetim Ücreti63.566,17 % 0,0617Hisse Senedi Komisyonu209.833,1 % 0,2035Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu52.317,69 % 0,0507Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.030,66 % 0,001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,0003Türev Araçlar Komisyonu196.600,26 % 0,1907Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.039,39 % 0,0029TOPLAM GİDERLER561.244,27 % 0,5443DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ103.107.919,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946965BIST