***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACK Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.154,41 % 0,0093Tescil ve İlan Giderleri192 % 0,0008Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.085 % 0,009Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.349,03 % 0,0618Fon Yönetim Ücreti138.341,75 % 0,5959Hisse Senedi Komisyonu70.991,21 % 0,3058Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.953 % 0,0084Vadeli Ters Repo Komisyonu1.039,5 % 0,0045Borsa Para Piyasası Komisyonu2.048,94 % 0,0088Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0037Türev Araçlar Komisyonu12.645,22 RLER252.346,41 % 1,0869DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.217.338,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947573BIST