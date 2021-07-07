***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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15:471.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -12,97
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:478,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:4710,3447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0942
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3447
En Düşük
10,2314
15:47508,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,40
|Açılış
|: 508,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:47
|TUREX
|11,57
|11.414.661
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.777.983
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|TACTR
|31,50
|340.656
|% 8,32
|
|SNGYO
|4,23
|14.437.701
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.685
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.799.490
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|73.696.671
|% -9,57
|
|ERBOS
|123,10
|103.333.995
|% -8,95
|
|GARAN
|8,63
|513.668.295
|% -1,15
|
|THYAO
|13,65
|482.773.640
|% -1,44
|
|KRDMD
|7,11
|431.448.973
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|343.131.469
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,48
|266.017.681
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,26
|216.721.617
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|178.427.191
|% -1,58
|
|PETKM
|5,35
|343.131.469
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|431.448.973
|% -0,56
|
|GARAN
|8,63
|513.668.295
|% -1,15
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6912
|8,6964
|% 0,13
|
|Euro
|10,3169
|10,3447
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,9332
|11,9930
|% -0,16
|
|Frank
|9,4549
|9,5119
|% 1,19
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% 0,09
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|11,88
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.362
|3.413
|19,00
|
|Tam
|3.348
|3.433
|25,97
|
|Yarım
|1.618
|1.660
|12,56
|
|Çeyrek
|812
|830
|6,28
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,12
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,33
|73,33
|-0,10
|
Seans Raporu
15:47
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