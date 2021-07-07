***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACD Fon Gider Bi2Hisse Senedi Komisyonu34.509,46 % 0,1732Tahvil Bono Komisyonu508,43 % 0,0026Gecelik Ters Repo Komisyonu4.000,57 % 0,0201Vadeli Ters Repo Komisyonu1.953 % 0,0098Borsa Para Piyasası Komisyonu1.598,49 % 0,008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0043Türev Araçlar Komisyonu10.856,75 % 0,0545Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.571,01 % 0,033TOPLAM GİDERLER197.613,52 % 0,9917DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.927.185,6921 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947572BIST