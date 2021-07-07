***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
ACD Fon Gider Bi2
Hisse Senedi Komisyonu
34.509,46 % 0,1732
Tahvil Bono Komisyonu
508,43 % 0,0026
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.000,57 % 0,0201
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.953 % 0,0098
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.598,49 % 0,008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0043
Türev Araçlar Komisyonu
10.856,75 % 0,0545
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.571,01 % 0,033
TOPLAM GİDERLER
197.613,52 % 0,9917
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.927.185,6921 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947572
BIST
16:191.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,14
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:198,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1910,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0698
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:19506,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,15
|Açılış
|: 506,92
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TUREX
|11,57
|11.457.644
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.875.510
|% 9,85
|
|SILVR
|5,62
|29.516.966
|% 9,55
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.281
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.598
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.863.422
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|79.577.443
|% -9,57
|
|FADE
|19,50
|41.938.767
|% -9,55
|
|GARAN
|8,62
|584.550.265
|% -1,26
|
|THYAO
|13,72
|557.527.709
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,12
|449.147.255
|% -0,42
|
|PETKM
|5,32
|361.389.678
|% -0,75
|
|BIOEN
|28,52
|277.609.888
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,89
|207.283.761
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,26
|227.256.289
|% -0,88
|
|GARAN
|8,62
|584.550.265
|% -1,26
|
|PETKM
|5,32
|361.389.678
|% -0,75
|
|KRDMD
|7,12
|449.147.255
|% -0,42
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6867
|% 0,02
|
|Euro
|10,3145
|10,3203
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9175
|11,9772
|% -0,29
|
|Frank
|9,4479
|9,5049
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|11,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,48
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,43
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,24
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:32ERBOS
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 122.10 lira fiyatla işlem gören hissede 941, 914 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 66 kaybederek (% -0.78 ) 1, 487
-
16:31XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 7, 592.00 milyon TL de
-
16:31CEOEM
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 160 adet işlem
-
16:29AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 336, 773 adet işlem