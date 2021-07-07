***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAF Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.950,92 % 0,0111Tescil ve İlan Giderleri3.339,5 % 0,0046Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,001Alınan Kredi Faizleri26.380,69 % 0,0367Saklama Ücretleri49.272,1 % 0,0685Fon Yönetim Ücreti562.006,3 % 0,7812Hisse Senedi Komisyonu116.430,14 % 0,1618Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.445,22 % 0,0034Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu313,1 % 0,0004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0012Türev Araçlar Komisyonu150.259,06 % 0,2089Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler146.208,28 % 0,2032TOPLAM GİDERLER1.066.184,34 % 1,482DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.941.688,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947575BIST