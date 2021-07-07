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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 13:48



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

IIP Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
24.931,62 % 0,0101
Tescil ve İlan Giderleri
8.509,5 % 0,0035
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.785 % 0,0032
Alınan Kredi Faizleri
16.799,29 % 0,0068
Saklama Ücretleri
116.605,74 % 0,0474
Fon Yönetim Ücreti
1.829.172,77 % 0,7439
Hisse Senedi Komisyonu
378.846,63 % 0,1541
Tahvil Bono Komisyonu
15.867,33 % 0,0065
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.737,05 % 0,0117
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
123,98 % 0,0001
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0003
Türev Araçlar Komisyonu
37.028,89 % 0,0151
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
435.907,39 % 0,1773
TOPLAM GİDERLER
2.901.174,22 % 1,1799
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
245.885.969,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947577


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Altın Gr. 507 507 3,30  
Cumhuriyet 3.359 3.410 16,00  
Tam 3.342 3.428 21,25  
Yarım 1.615 1.658 10,28  
Çeyrek 810 829 5,14  
Gümüş.Ons 26,13 26,16 0,00  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,01  
B. Petrol 73,22 73,22 -0,21  
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