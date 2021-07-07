***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIP Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri24.931,62 % 0,0101Tescil ve İlan Giderleri8.509,5 % 0,0035Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.785 % 0,0032Alınan Kredi Faizleri16.799,29 % 0,0068Saklama Ücretleri116.605,74 % 0,0474Fon Yönetim Ücreti1.829.172,77 % 0,7439Hisse Senedi Komisyonu378.846,63 % 0,1541Tahvil Bono Komisyonu15.867,33 % 0,0065Gecelik Ters Repo Komisyonu28.737,05 % 0,0117Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu123,98 % 0,0001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0003Türev Araçlar Komisyonu37.028,89 % 0,0151Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler435.907,39 % 0,1773TOPLAM GİDERLER2.901.174,22 % 1,1799DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.885.969,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947577BIST