***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:50
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
IBE Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
12.030,67 % 0,0107
Tescil ve İlan Giderleri
360 % 0,0003
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
690 % 0,0006
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.679,98 % 0,0542
Fon Yönetim Ücreti
138.862,98 % 0,124
Hisse Senedi Komisyonu
384.053,49 % 0,3429
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
88.827,85 % 0,0793
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.821,08 % 0,0016
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0008
Türev Araçlar Komisyonu
512.555,53 % 0,4576
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.584,15 % 0,005
TOPLAM GİDERLER
1.206.324,76 % 1,0771
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.999.666,77 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947578
BIST
16:191.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,17
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:198,6867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:1910,3203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0698
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:19506,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,15
|Açılış
|: 506,92
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TUREX
|11,57
|11.508.343
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.709.938
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.483.508
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.615.857
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.446
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|120.950.989
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|81.121.675
|% -9,57
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|THYAO
|13,72
|566.204.997
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,44
|279.551.831
|% 6,60
|
|EKGYO
|1,88
|207.387.178
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|234.551.503
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6867
|% 0,02
|
|Euro
|10,3145
|10,3203
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,25
|
|Frank
|9,4542
|9,5112
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|10,80
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.428
|21,25
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|10,28
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,14
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:29AKYHO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 336, 773 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 378 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 7, 517.00 milyon TL de
-
16:25EMKEL
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 964, 075 adet işlem
-
16:24IDEAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 59.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 074 adet işlem
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 87 kaybederek (% -0.80 ) 1, 220