***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIBE Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.030,67 % 0,0107Tescil ve İlan Giderleri360 % 0,0003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti690 % 0,0006Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri60.679,98 % 0,0542Fon Yönetim Ücreti138.862,98 % 0,124Hisse Senedi Komisyonu384.053,49 % 0,3429Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu88.827,85 % 0,0793Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.821,08 % 0,0016Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0008Türev Araçlar Komisyonu512.555,53 % 0,4576Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.584,15 % 0,005TOPLAM GİDERLER1.206.324,76 % 1,0771DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ111.999.666,77 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947578BIST