***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIIS Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri46.514,77 % 0,0106Tescil ve İlan Giderleri7.264,5 % 0,0016Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.215 % 0,0014Alınan Kredi Faizleri1.203.773,34 % 0,2731Saklama Ücretleri200.076,35 % 0,0454Fon Yönetim Ücreti3.279.133,95 % 0,7439Hisse Senedi Komisyonu6.160.367,71 % 1,3976Tahvil Bono Komisyonu50.006,64 % 0,0113Gecelik Ters Repo Komisyonu95.011,05 % 0,0216Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu154,98 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.540,76 % 0,0003Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0002Türev Araçlar Komisyonu1.355.994,05 % 0,3076Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler804.378,22 % 0,1825TOPLAM GİDERLER13.211.290,35 % 2,9971DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ440.796.606,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947579BIST