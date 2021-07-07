***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2021 13:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
IIS Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
46.514,77 % 0,0106
Tescil ve İlan Giderleri
7.264,5 % 0,0016
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.215 % 0,0014
Alınan Kredi Faizleri
1.203.773,34 % 0,2731
Saklama Ücretleri
200.076,35 % 0,0454
Fon Yönetim Ücreti
3.279.133,95 % 0,7439
Hisse Senedi Komisyonu
6.160.367,71 % 1,3976
Tahvil Bono Komisyonu
50.006,64 % 0,0113
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95.011,05 % 0,0216
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
154,98 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.540,76 % 0,0003
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,0002
Türev Araçlar Komisyonu
1.355.994,05 % 0,3076
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
804.378,22 % 0,1825
TOPLAM GİDERLER
13.211.290,35 % 2,9971
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
440.796.606,01 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947579
BIST
16:201.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,58
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:208,6846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2010,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0697
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:20507,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,50
|Açılış
|: 507,27
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:18
|TUREX
|11,57
|11.493.441
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|SILVR
|5,62
|30.183.231
|% 9,55
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.477.522
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.609.928
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.228
|% -9,90
|
|KATMR
|3,12
|80.769.919
|% -9,57
|
|FADE
|19,50
|41.938.767
|% -9,55
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|THYAO
|13,73
|560.895.374
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,46
|278.706.666
|% 6,67
|
|EKGYO
|1,88
|207.373.273
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|227.643.494
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.168.007
|% -0,37
|
|GARAN
|8,62
|591.987.412
|% -1,26
|
|KRDMD
|7,11
|449.916.857
|% -0,56
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6833
|8,6846
|% -0,01
|
|Euro
|10,3142
|10,3202
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9219
|11,9817
|% -0,25
|
|Frank
|9,4542
|9,5112
|% 1,18
|
|Riyal
|2,3096
|2,3212
|% 0,03
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|8,33
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.341
|3.427
|20,66
|
|Yarım
|1.615
|1.658
|9,99
|
|Çeyrek
|810
|829
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-0,21
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:34KNFRT
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 17.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 835 adet işlem
-
16:33CEOEM
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 756, 698 adet işlem
-
16:32ERBOS
Yüzde -9.69 oranında düşüşle 122.10 lira fiyatla işlem gören hissede 941, 914 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 66 kaybederek (% -0.78 ) 1, 487
-
16:31XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 82 altında . İşlem hacmi 7, 592.00 milyon TL de