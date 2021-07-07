***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIAR Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.027,78 % 0,00010735Tescil ve İlan Giderleri3.339,5 % 0,00004466Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti720 % 0,00000963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.556,72 % 0,00044874Fon Yönetim Ücreti370.865,47 % 0,00495941Hisse Senedi Komisyonu118.899,26 % 0,00158998Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu685,12 % 0,00000916Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu351,82 % 0,0000047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,00001149Türev Araçlar Komisyonu5.419,33 % 0,00007247Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler5.081,52 % 0,00006795TOPLAM GİDERLER547.805,55 % 0,00732554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ74.780.231,3 % 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947580BIST