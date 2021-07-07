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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.07.2021 13:54



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Açıklama

IAR Fon Gider Bilgileri 2021/2
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.027,78 % 0,00010735
Tescil ve İlan Giderleri
3.339,5 % 0,00004466
Sigorta Giderleri
% 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
720 % 0,00000963
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.556,72 % 0,00044874
Fon Yönetim Ücreti
370.865,47 % 0,00495941
Hisse Senedi Komisyonu
118.899,26 % 0,00158998
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
685,12 % 0,00000916
Vadeli Ters Repo Komisyonu
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
351,82 % 0,0000047
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
859,03 % 0,00001149
Türev Araçlar Komisyonu
5.419,33 % 0,00007247
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
% 0
Diğer Giderler
5.081,52 % 0,00006795
TOPLAM GİDERLER
547.805,55 % 0,00732554
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
74.780.231,3 % 1



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947580


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DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
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Altın Gr. 508 508 4,40  
Cumhuriyet 3.362 3.413 19,00  
Tam 3.348 3.433 25,97  
Yarım 1.618 1.660 12,56  
Çeyrek 812 830 6,28  
Gümüş.Ons 26,09 26,12 -0,04  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 -0,00  
B. Petrol 73,33 73,33 -0,10  
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