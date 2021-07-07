***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaIFY Fon Gider Bilgileri 2021/2Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.546,6 % 0,0102Tescil ve İlan Giderleri13.555 % 0,025Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.581,26 % 0,0177Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.572,47 % 0,0766Fon Yönetim Ücreti53.803,68 % 0,0992Hisse Senedi Komisyonu466,29 % 0,0009Tahvil Bono Komisyonu991,97 % 0,0018Gecelik Ters Repo Komisyonu29.231,24 % 0,0539Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.574,54 % 0,0047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar859,03 % 0,0016Türev Araçlar Komisyonu15.643,69 % 0,0288Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.394,75 % 0,0099TOPLAM GİDERLER179.220,52 % 0,3304DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.244.013,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947581BIST